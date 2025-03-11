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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدًا بنسبة 0.65% بنهاية التعاملات

02:24 م الثلاثاء 11 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.65% عند مستوى 30935 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 90.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 50.06 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 140.7 مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% عند مستوى 31137 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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