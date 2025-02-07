سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 27 جنيهًا، بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه في ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2673 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3437 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4010 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4583 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142531 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 229150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 2866 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.