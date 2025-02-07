انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 17 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2655 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3414 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3983 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4552 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 31860 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45520 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 141567 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 227600 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 2864 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.