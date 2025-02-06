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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-2-2025 مع بداية التعاملات- تفاصيل

04:43 ص الخميس 06 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب الأربعاء في مصر انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية أمس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-2-2025، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4572 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4000 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3429 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2667 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1905 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 142188 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 2866 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. لمعرفة أسعار الذهب اضغط (هنا)

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