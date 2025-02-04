انخفاض الملوخية..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الملوخية، الفلفل، البصل الأبيض، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، الليمون، والخيار البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5.5 و 9.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7.5 و 11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و42 جنيهًا، بزيادة جنيهين.