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74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:12 ص الإثنين 03 فبراير 2025

اسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و74 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و320 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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