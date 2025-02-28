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اتحاد بنوك مصر ينفى وجود أي صلة بمنصة "GRA"

10:53 ص الجمعة 28 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

نفى اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصةGRA ، مؤكدا أن المنصة المذكورة لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة.

كما أكد أنه لا توجد اي تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري فضلا عن عدم وجود اي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.

وهاب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.

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اتحاد بنوك مصر منصة GRA البنك المركزي
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