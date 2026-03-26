ارتفع سعر الدينار البحريني والأردني مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما انخفض سعر الدينار الكويتي، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.17 جنيه للشراء، و139.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 13.33 جنيه للشراء، و14.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.23 جنيه للشراء، و74.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 168.33 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش و171.74 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.