أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم.. تراجع الدينار الكويتي

كتب : آية محمد

10:41 ص 26/03/2026

ارتفع سعر الدينار البحريني والأردني مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما انخفض سعر الدينار الكويتي، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.17 جنيه للشراء، و139.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 13.33 جنيه للشراء، و14.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.23 جنيه للشراء، و74.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 168.33 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش و171.74 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
أخبار

هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
كاليس.. لغز "أرض النعيم" التي أطعمت روما وحرسها "أبو الهول الثعباني" في
أخبار المحافظات

كاليس.. لغز "أرض النعيم" التي أطعمت روما وحرسها "أبو الهول الثعباني" في
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
نصائح طبية

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
زووم

إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ