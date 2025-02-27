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ارتفاع إيرادات المصرية للاتصالات بنسبة 45% خلال 2024

06:28 م الخميس 27 فبراير 2025

الشركة المصرية للاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نمو إيراداتها بنسبة 45% خلال 2024 إلى نحو 82.03 مليار جنيه، مقابل 56.67 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق من 2023، وذلك وفقًا للإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة.

وسجل صافي أرباح الشركة خلال 2024 نحو 10.1 مليار جنيه.

وتأسست الشركة المصرية للاتصالات، كشركة مساهمة مصرية في يناير عام 1998، و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 29 ديسمبر عام 1999.

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