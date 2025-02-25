انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 15 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2767 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3558 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4150 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4743 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47430 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147507 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55 % إلى نحو 2935 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





