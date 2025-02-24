طلعت مصطفى تحقق أرباحًا بنحو 14.46 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن ارتفاع أرباحها مسجلة 14.46 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل أرباح بـ 3.34 مليار جنيه عن 2023.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة اليوم، أنه ارتفعت إيرادات النشاط العقاري خلال العام الماضي إلى 24.52 مليار جنيه مقارنة بـ 21.57 مليار جنيه في 2023.

وأضاف الإفصاح، ارتفع إيرادات النشاط الفندقي في العام الماضي إلى 11.49 مليار جنيه، مقابل 3.54 مليار جنيه في العام السابق له.

وتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2007. ومتخصصة في العمل بمجال التطوير العقاري حيث تقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلي فوق المتوسطة وخاصة المجتمعات السكنية المغلقة (الكمبوند)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في مشروعات الاستثمار السياحي.