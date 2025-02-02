رويترز: الرسوم الجمركية تقلق "وول ستريت" على أثر ضغوط التضخم

كتبت- أمنية عاصم:

يستعد المستثمرون لتلقي ضربة وشيكة لأرباح الشركات الأمريكية تحت ضغوط التضخم بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على أكبر شركائه التجاريين، حيث لم تأخذ الأسواق في الاعتبار المخاطر الناجمة عن فرض رسوم أعلى على الواردات الأجنبية، وفق لوكالة رويترز.

كان دونالد ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع التي تدخل البلاد من المكسيك وكندا و10% على الواردات من الصين، فيما وصفه البيت الأبيض بأنه "خطط مؤقتة" لهذه الرسوم لتسري اعتبارا من الثلاثاء.

وقال ترامب يوم الجمعة الماضي، إنه لا يمكن للدول الثلاث القيام بأي شيء لمنع التعريفات الجمركية، على الرغم من أنه أثار احتمال إعفاء النفط من كندا، تشمل التعريفات الجمركية ضريبة بنسبة 10٪ على جميع إمدادات الطاقة الكندية التي تستوردها الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير، بحسب رويترز، أنه قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليص أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8%، بما في ذلك التداعيات المتوقعة للتدابير الانتقامية من الدول المستهدفة، ويتضمن الأمر التنفيذي بندًا يسمح لترامب بزيادة حجم ونطاق الرسوم الجمركية إذا سعت الدول المتضررة إلى الانتقام.

وقدر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن الرسوم الجمركية الشاملة على كندا والمكسيك من شأنها أن تعني زيادة بنسبة 0.7% في التضخم الأساسي وضربة بنسبة 0.4% للناتج المحلي الإجمالي، وفق رويترز.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع نوعًا من عمليات البيع في الأسهم والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية عندما تفتح الأسواق أبوابها يوم الاثنين.

قال جين جولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة سيتيرا المالية، إن الجمع بين التقييمات المرتفعة وتأثير التعريفات الجمركية على التضخم والتأثيرات على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يساهم في انخفاض أسعار الفائدة.

وقال استراتيجيو إيفركور آي إس آي في مذكرة إنه مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته التاريخية، فقد يتحرك المؤشر بنسبة 3% إلى 5% في أي اتجاه على المدى القصير. وقال كولين جراهام.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت فاينانشال في نيويورك: " أعتقد أن الأسواق ستتفاعل مع هذا، حتى الآن كانت السوق في صف ترامب حقًا، لكن هذا قد يتغير وقد تتحداه السوق لأول مرة".

وقال ريك ميكلر، الشريك في شركة شيري لين للاستثمارات، وهي شركة استثمارية عائلية في نيو فيرنون، نيوجيرسي: "مع أي تأخير في التنفيذ، سيكون هناك بعض الرأي بأن هذه لا تزال حيلة تفاوضية".

وفي أعقاب تنصيبه، حدد ترامب موعدًا نهائيًا يوم السبت لفرض الرسوم الجمركية ما لم تتحرك المكسيك وكندا لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل الأفيوني القاتل إلى الولايات المتحدة.