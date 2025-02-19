سعر الذهب يتراجع قليلا من مستوياته المرتفعة بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من مستوياته المرتفعة بنحو 15 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2770 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3561 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4155 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47480 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147.662 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05%إلى نحو 2937 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.