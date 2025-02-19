ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والخيار، والجوافة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الفلفل، والكوسة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و24 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9.5 و12.5 جنيه.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 38 و48 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.