رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب تخطي عيار 21 سعر 4100 جنيه

كتبت - داليا الظنيني:

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب تخطي الذهب عيار 21 حاجز الـ 4100 جنيه خلال الأيام الماضية.

وقال ميلاد، إن الأعوام الماضية شهدت ضغطًا شديدًا من قبل المواطنين على شراء الذهب، مما دفع سعره محليًا للارتفاع قليلًا عن السعر العالمي.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب يرتفع حاليًا استجابةً للارتفاعات العالمية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 4120 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لموقع "مصراوي".

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33120 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويعادل هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2927 دولارًا للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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