خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم