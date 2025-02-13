هل ترتفع أسعار التوابل مع دخول شهر رمضان؟

كتبت- آية محمد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار التوابل شهدت تباينًا خلال الفترة الراهنة متوقعًا استمرار استقرار بعضها خلال شهر رمضان.

وأوضح أن في الوقت التي تراجعت فيها أسعار الكمون شهدت أسعار الفلفل الأسود زيادات منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الكيلو إلى 400 جنيه، مقابل 370 جنيهًا قبل الزيادة بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة لزيادة سعر الصرف.

وأضاف أن أسعار الكمون انخفضت مقارنة بالعام الماضي، حيث يبلغ سعر الكيلو حاليًا نحو 280 جنيهًا، مقابل 480 جنيهًا في العام الماضي، بانخفاض 200 جنيه للكيلو متوقعًا استمرار استقرار سعره خلال رمضان.

وأشار توفيق إلى أن أسعار الشطة مستقرة، حيث تتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الثوم والبصل البودرة 120 جنيهًا.

أما الحبهان فقد وصل إلى 1800 جنيه للكيلو، في حين سجل كل من جوز الطيب والقرنفل 600 جنيه للكيلو، بحسب توفيق.