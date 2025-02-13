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انخفاض سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية

10:02 ص الخميس 13 فبراير 2025

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2724 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3502 جنيهًات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4085 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4669 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145205 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب الميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 2915 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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