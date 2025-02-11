وزير البترول يبحث مع شركة أديس حفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس وأحمد محى، المدير الإقليمي للشركة بحضور ايهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، لاستعراض موقف الشركة فى مجال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية بمنطقة أبو رديس التابعة لشركة سوكو ومنطقة خليج السويس التابعة للشركة العامة للبترول.

واستعرض اللقاء خطط حفر الآبار الاستكشافية والتنموية المستهدفة خلال الفترة القادمة ، والتى ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام .

وأشاد بدوى، بجهود الشركة وفرق العمل والروح التى يعملون بها والتى لمسها خلال زيارته فى نوفمبر الماضى، لحقل رأس بدران التابع لشركة سوكو بمنطقة أبو رديس، والتى استطاعت باستخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة في تحقيق قصص نجاح ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن، هذا يتماشى مع المحاور الاساسية التى تشملها استراتيجية الوزارة الحالية لتعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، لافتا إلى أن شركة أديس نموذج جيد للتعاون وان النتائج التى حققتها مؤخرا ستسهم في جذب استثمارات جديدة فى أنشطة البحث والاستكشاف.

ومن جانبه، أشاد محمد فاروق، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والذى ساهم فى تحقيق الشركة هذه النجاحات ، لافتاً إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية فى ضوء الشواهد البترولية الواعدة والنتائج المبشرة لزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عملها خلال الفترة المقبلة.



وشركة أديس هي شركة رائدة عالمياً في تزويد خدمات الحفر البرية والبحرية