ماذا نعرف عن رؤساء مجالس الإدارات الجدد لأكبر 5 شركات بقطاع البترول؟

كتب- منير والي:

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيساً لإدارة مركزية بالوزارة وتعيين رؤساء مجالس إدارات في أكبر 5 شركات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

ماذا نعرف عن رؤساء مجالس الإدارات الجدد؟

رئيس شركة "ميدور"

تم تكليف عمرو لطفى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ميدور" حيث يمتلك خبرة لسنوات عديدة في قطاع البترول حيث عمل في مجمع الزيوت في "شركة الإسكندرية للبترول" ثم إنتقل للعمل بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وتولى فيها عدة مناصب حتى إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "أموك" منذ عام 2022.

رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول

تم تعيين المهندس محمود ناجى رئيسا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول بعد أن عمل لسنوات بشركة التعاون للبترول وتدرج في في الهرم الوظيفي حتى وصل إلى معاون وزير البترول والثروة المعدنية للنقل والتوزيع حتى تم تكليفه للعمل رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق.

رئيس شركة أموك

تم تكليف المهندس ماجد الكردي لرئاسة شركة أموك بعد أن التحق بالعمل في العديد من الشركات منها شركة البتروكيماويات المصرية من 1999/1995 ثم قطر للبتروكيماويات من 1995-1999 ثم العمل بشركة سيدبك منذ 1997/2014.

وانتقل للعمل بشركة إثديكو كمدير مشروع ثم مدير عام ثم مساعدًا لرئيس الشركة للإنتاج الي صدور قرار الوزير طارق الملا تعيينه رئيس لاسيوط للبترول حتى 2025.

رئيس شركة أكبا

وشملت حركة الترقيات تعيين الكميائي صلاح جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة "أكبا"

كان جابر تخرج في كلية العلوم في جامعة الإسكندرية عام 1989 وبدأ حياته المهنية عام 1993 في "شركة إسكندرية للبترول"، واستمر حتى 1999.

ثم انتقل للعمل في "شركة انربك" في 2001، وانتقل إلى شركة إيلاب عام 2005 وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير عام تخطيط الإنتاج حتى صدر قرار بتكليفه رئيساً لمجلس إدارة شركة انربك عام 2001 ثم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" عام 2024.

رئيس شركة السهام البترولية

كما تم تعيين المهندس محمود القفاص رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة السهام البترولية وبدأ حياته المهنية بالعمل بشركة بدر الدين للبترول عام 2002 بإدارة النقل.

ثم قام بالالتحاق بإدارة الأمن الصناعي، وإنشاء إدارة متخصصة لسلامة النقل على الطرق ثم شغل مدير للنقل بذات الشركة ومنها مرة أخرى لإدارة الأمن الصناعي كمدير عام للسلامة والصحة المهنية بالصحراء الغربية.