رسوم ترمب الجمركية ترفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم اليوم الإثنين، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وفقا لما نشرته "الشرق بلومبرج".

وصعد سعر المعدن النفيس إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزاً 2896 دولاراً للأونصة، بعدما سجل ارتفاعاً 2.2% الأسبوع الماضي، إذ عززت التهديدات التجارية الأحدث التي أطلقها ترمب الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وأوضح الرئيس الأميركي أمس أن رسوماً جمركية بنسبة 25% ستُطبق على الصلب والألمنيوم من جميع الدول، لكنه لم يحدد موعد دخولها حيز التنفيذ.

وذكر ريتشارد فرانولوفيتش، المحلل في بنك "ويستباك بانكينغ" (Westpac Banking)، في مذكرة بحثية أن "الذهب ما يزال في وضع مثالي، في ظل عوامل معطلة له لا تُذكر. أضاف أن ثمة عوامل تشي بتعزز جاذبية الذهب بوصفه ملاذاً آمناً تتمثل في أن ترمب بصفة جوهرية شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ومثير للاضطرابات، علاوة على إطلاقه تهديدات بفرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء، بجانب تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على مجموعة دول "بريكس" إذا اتجهت لتنويع احتياطياتها النقدية بعيداً عن الدولار الأميركي.

السياسة النقدية الأميركية

يترقب المستثمرون أيضاً شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول نصف السنوية أمام المشرعين على مدى اليومين المقبلين، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.

من المرجح أن يشير باول إلى متانة الاقتصاد الأميركي باعتبارها عاملاً رئيسياً وراء عدم استعجال البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو هبوطي من الناحية النظرية للذهب كونه لا يدر عائداً.

رغم ذلك، يواصل المعدن النفيس جذب المستثمرين كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في وقت تحاول فيه السوق استيعاب التداعيات المحتملة للسياسات التجارية والهجرة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة، والتي قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

من جهته، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، ما يعكس التزامه المستمر بتنويع أصوله الاحتياطية، حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وأعلن أكبر اقتصاد في آسيا أيضاً عن برنامج تجريبي للسماح لعشر شركات تأمين كبرى باستثمار ما يصل إلى 1% من أصولها في الذهب للمرة الأولى.

وسيُترجم ذلك إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته شركة "مينشنغ سكيوريتيز" (Minsheng Securities) في مذكرة.

وارتفع سعر الذهب الفوري 1.25% ليصل إلى 2896.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت لندن، تقدم مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%، كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.