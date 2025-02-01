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تحديث خدماتها الرقمية.. الجمارك تبدأ اليوم التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد

07:14 م السبت 01 فبراير 2025

شريف الكيلاني المشرف على مصلحة الجمارك

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كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء التشغيل التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد (/https://customs.gov.eg
في خطوة نحو تطوير الخدمات الجمركية وتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتحديث خدماتها الرقمية.

وبحسب بيان لها، بدأت الجمارك التشغيل التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد عتبارًا من اليوم السبت وذلك من خلال تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وسهولة، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات المتعاملين مع مصلحة الجمارك.

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مصلحة الجمارك موقع الجمارك الشحات غيتوري
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