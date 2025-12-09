هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟

كتبت- آية محمد:

خلال الأيام الماضية انتشرت شائعات واسعة حول ارتفاع أسعار بعض خدمات المحمول مثل كروت الشحن والفكة، مما أثار جدلًا بين المواطنين ودفعهم للتساؤل عن حقيقة هذه الزيادات.

وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الجهاز لم يوافق على أي زيادات في خدمات المحمول، وعلى رأسها كروت الشحن وكروت الفكة.

وأشار شمروخ، إلى أن شركات المحمول تقدمت بالفعل بطلبات لرفع أسعار بعض الخدمات، وهي المرة الأولى منذ عام إلا أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة داخل الجهاز.

وكانت أسعار كروت الفكة وباقات الإنترنت المنزلي وباقات فواتير الخط الأرضي شهدت زيادات خلال العام الماضي.

وقالت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية بشركة أورانج مصر، في مؤتمر صحفي سابق، إن الشركة تدرس تأثير زيادة أسعار الوقود على التكلفة التشغيلية، موضحة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراجع هذه التكاليف ومن المحتمل أن يحدث تحريك للأسعار.

وفي مداخلة هاتفية سابقة، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن قد تشهد ارتفاعًا مع بداية العام الجديد نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن معظم خدمات وأجهزة الاتصالات ترتبط بشكل مباشر بهذه المواد مما ينعكس على التكلفة النهائية.

وشدد طلعت على أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن الزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المختصة بالموافقة على أي تعديل في الأسعار وسيصدر قرار الجهاز قبل نهاية العام.

