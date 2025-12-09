كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والكوسة، والفلفل الحامي، والخيار، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8.5 و12.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و26 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.