خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والبطاطس وانخفاض الذهب

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، والمكرونة السويسي، والأرز، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

