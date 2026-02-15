إعلان

الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لـ 2025

كتب : منال المصري

06:33 م 15/02/2026 تعديل في 06:55 م

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم انخفاض معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 6.2٪ من إجمالي قـــوة العمل خلال الربع الرابع من 2025.

أولاً: قوة العــمــل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

- سجلت زيادة 0.3% في حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2025

- سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 34.829 مليون فرد مقابل 34.727 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.3٪.

- بلغت قوة العمل في الحضر 15.193 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.636 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.903 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.926 مليون فرد.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (179) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار (77) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (102) ألف فرد.

ثانيا: المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.152 مليون متعطل بنسبة 6.2% من إجمالي قوة العمل (1.019 مليون ذكور، 1.133 مليون إناث) مـقـابـل 2.229 مليون متعطل الربع السابق بانخفاض قدره (77) ألف متعطل بنسبة 3.6٪، وزيادة قدرها (22) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.0%.

