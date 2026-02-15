سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 فبراير 2026





يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7676 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7660 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6702 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5745 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53620 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.