المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيًا بختام تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

03:50 م 15/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 3.60% عند مستوى 52308 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد، محققًا قمة قياسية جديدة.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 313.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 140.2 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 172.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.59% عند مستوى 50490 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية مؤشر EGX 30 مؤشر EGX 70 مؤشر EGX 100

