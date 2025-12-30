ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.