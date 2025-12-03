إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والدواجن والذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:38 م 03/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والكابوريا، والزيت، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والببض، والجبن الأبيض، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والدواجن والجبن الرومي اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض الزيت الدواجن والذهب









