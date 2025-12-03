انخفضت أسعار الدواجن، والكابوريا، والزيت، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والببض، والجبن الأبيض، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

