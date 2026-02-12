انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك- تعبرية
انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و64 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 جنيهًا و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.