إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:25 ص 29/12/2025 تعديل في 10:25 ص

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 91.28 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 73.79 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.77 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية