سهم "كاتليست بارتنرز" يقفز 20% مع بداية تداوله بالبورصة

كتب : منال المصري

12:10 م 28/12/2025

البورصة

قفز سهم شركة "كاتليست بارتنرز" بنسبة 20% خلال تداولات اليوم في البورصة المصرية في أول يوم تداول لها.

كانت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) نظمت يوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء تداول أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست - أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر، وكذلك أول شركة يتم قيدها في البورصة المصرية لهذا الغرض.

وأكد إسلام عزام أن إطلاق شركة كاتليست بارتنرز كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص في مصر يعتبر خطوة إيجابية لسوق الأوراق المالية في مصر وفقا للقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الحفاظ على ذات المستوى من الحوكمة والشفافية.

كما يأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم الشركات للنمو والتوسع وإتاحة بدائل تمويلية غير تقليدية تواكب أفضل الممارسات الدولية.

البورصة سهم كاتليست بارتنرز شركة كاتليست

