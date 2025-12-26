إعلان

مستخدمو "WE" يشكون تعطل بعض الخدمات والشركة توضح السبب

كتب : آية محمد

11:32 ص 26/12/2025

شركة WE

تفاجأ مستخدمو شبكة الإنترنت التابعة لشركة " WE" خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة بانقطاع مفاجئ في بعض خدمات الشركة، مما دفع عددًا منهم إلى تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة قد أرسلت رسائل نصية لعملائها مساء أمس الخميس تخطرهم خلالها وجود تحديثات فنية على بعض الأنظمة، وجاء نص الرسالة كالآتي:

"عميلنا العزيز، يرجى العلم أنه سيتم تحديث بعض الأنظمة يوم الجمعة من الساعة 3 لـ 9 صباحًا وقد تتأثر خدمات الشحن والتجديد وتطبيق "My WE".

وفي السياق ذاته، أفاد عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة خدمات الإنترنت لديهم تدريجيًا بعد فترة من الانقطاع.

شركة we خدمات الإنترنت تطبيق My WE

