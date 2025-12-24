إعلان

بعد ارتفاعه.. شعبة الخضروات: زيادة محتملة جديدة في سعر الليمون مع دخول رمضان

كتب : آية محمد

03:34 م 24/12/2025

الليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الليمون استقرت منذ نحو أسبوعين بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يوجد مخاوف قائمة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب.

وأوضح النجيب أن ارتفاع أسعار الليمون سابقًا يرجع إلى إصابة الأشجار بما يعرف بـ "النوبة الصمغية"، وهي أشبه بآفة تصيب شجر الليمون وتؤدي إلى احتراقه من الداخل مما قلل الإنتاج بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى إزالة عدد من الأشجار العام الماضي، وهو ما تسبب في فجوة بالإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الليمون حاليًا تتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو جملة، وبين 38 و40 جنيهًا للمستهلك، مضيفًا أنه يوجد حالة ركود في الطلب خلال الوقت الحالي.

وتوقع النجيب ارتفاع الأسعار قبل رمضان بسبب زيادة الإقبال على الشراء.

وفيما يخص أسعار الطماطم، أكد نائب رئيس الشعبة أنها لن تشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها ووجود مواسم متتالية للإنتاج، موضحًا أن أي ارتفاع محتمل سيكون مؤقتًا ولمدة يوم أو يومين فقط وبزيادات محدودة لا تتجاوز جنيهًا واحدًا.

وأضاف أن متوسط أسعار الطماطم حاليًا يتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا للمستهلك.

وبالنسبة لـ الثوم، توقع النجيب أن يشهد شهر مارس تواجد محصول كبير في الأسواق، وستكون الأسعار في متناول جميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

هل يشعل حصار فنزويلا أسعار النفط أم يظل التأثير محدودا؟ خبراء يجيبون

أحمد يحيى: عدد مستخدمي محفظة "إي آند" وصل إلى 12 مليون عميل

إي آند تترقب موافقة الرقابة المالية للحصول على رخصة خدمة التمويل الاستهلاكي

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الليمون شعبة الخضروات اتحاد الغرف التجارية أسعار الليمون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة