قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الليمون استقرت منذ نحو أسبوعين بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يوجد مخاوف قائمة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب.

وأوضح النجيب أن ارتفاع أسعار الليمون سابقًا يرجع إلى إصابة الأشجار بما يعرف بـ "النوبة الصمغية"، وهي أشبه بآفة تصيب شجر الليمون وتؤدي إلى احتراقه من الداخل مما قلل الإنتاج بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى إزالة عدد من الأشجار العام الماضي، وهو ما تسبب في فجوة بالإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الليمون حاليًا تتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو جملة، وبين 38 و40 جنيهًا للمستهلك، مضيفًا أنه يوجد حالة ركود في الطلب خلال الوقت الحالي.

وتوقع النجيب ارتفاع الأسعار قبل رمضان بسبب زيادة الإقبال على الشراء.

وفيما يخص أسعار الطماطم، أكد نائب رئيس الشعبة أنها لن تشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها ووجود مواسم متتالية للإنتاج، موضحًا أن أي ارتفاع محتمل سيكون مؤقتًا ولمدة يوم أو يومين فقط وبزيادات محدودة لا تتجاوز جنيهًا واحدًا.

وأضاف أن متوسط أسعار الطماطم حاليًا يتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا للمستهلك.

وبالنسبة لـ الثوم، توقع النجيب أن يشهد شهر مارس تواجد محصول كبير في الأسواق، وستكون الأسعار في متناول جميع المواطنين.

