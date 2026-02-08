إعلان

"مدينة مصر" تحصل على رخصة تدشين صندوق للاستثمار العقاري

كتبت – ميريت نادي:

12:09 م 08/02/2026

أعلنت شركة مدينة مصر، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص لها لتدشين صندوق للاستثمار العقاري تحت اسم SAFE""، وفق إفصاح بالبورصة اليوم.

كانت شركة مدينة مصر أعلنت في وقت سابق تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي- يوليو إلى سبتمبر 2025- على أساس سنوي إلى نحو 1.1 مليار جنيه تحت ضغط تراجع الإيرادات.

في المقابل ارتفعت المبيعات الجديدة للوحدات السكنية للشركة بنسبة سنوية 11.2% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى 36.3 مليار جنيه مدعومة بتوجه الشركة نحو بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة.

شركة مدينة مصر الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة

