زيادة الصادرات الرقمية 124% في7 سنوات إلى 7.4 مليار دولار خلال 2025

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورًا مستمرًا على مدار 7 أعوام حيث ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018.

وأكد أن القطاع حافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.

وأوضح طلعت أن صادرات التعهيد ارتفعت خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة في مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في كلمة طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والذي تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك ارتكازًا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

وأكد حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر.

وأشار إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالى 2018 / 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي.

وأوضح أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019 والتي أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

صناعة التعهيد

وأشار طلعت إلى أن خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر فقد تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها فى مصر في مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة في مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات؛ مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

وأوضح طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.

كما استعرض تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمة حكومية وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

ولفت طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليار دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في 2018.