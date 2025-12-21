انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و32 جنيهًا، بتراجع جنيهين.