رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن

طالب إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدني دون تقاضي أي رسوم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه المحافظ، بالمرور الدوري طوال الشهر الكريم لمتابعة التزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها بالاشتراطات خاصة الحفاظ على نظافة المكان وتوافر وسائل الحماية المدنية وعدم إعاقة المرور.

