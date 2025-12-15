بعد التوسع بالسعودية.. "السويدي إليكتريك" تدرس الاستثمار في قطر

كتبت- منال المصري:

أكدت مجموعة السويدي إليكتريك أنها تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة في السوق القطري على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حال اتخاذ أي قرارات جديدة.

وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، ردا على استفسارات استثماراتها في السعودية وقطر، أن الشركة قامت بالفعل خلال الفترة الماضية بافتتاح مصانع جديدة في السعودية يشمل مصنعين في ينبع أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة.

أما المصنع الثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويًا بالاضافة الى إنتاج إكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.