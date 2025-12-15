إعلان

بعد التوسع بالسعودية.. "السويدي إليكتريك" تدرس الاستثمار في قطر

كتب : منال المصري

11:44 ص 15/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:
أكدت مجموعة السويدي إليكتريك أنها تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة في السوق القطري على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حال اتخاذ أي قرارات جديدة.

وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، ردا على استفسارات استثماراتها في السعودية وقطر، أن الشركة قامت بالفعل خلال الفترة الماضية بافتتاح مصانع جديدة في السعودية يشمل مصنعين في ينبع أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة.

أما المصنع الثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويًا بالاضافة الى إنتاج إكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعة السويدي إليكتريك استثمارات البورصة المصرية السعودية قطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق