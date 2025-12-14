أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماريوت العالمية لتطوير فندق سانت ريجيس بالم هيلز بأكتوبر.

وبحسب إفصاح للشركة للبورصة اليوم، فإنه من المتوقع أن يضم الفندق 150 غرفة فندقية، و50 شقة فندقية، إضافة إلى 150 وحدة سكنية تحمل العلامة الفندقية سانت ريجيس.

وأوضحت الشركة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام شركة بالم هيلز بدعم القطاع السياحي المصري وتطوير مجتمعات متكاملة بمعايير عالمية.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشركة تسعى خلال السنوات المقبلة إلى إضافة ما يصل إلى 3 آلاف غرفة فندقية، في إطار توسع مستدام يعبر عن التزام الشركة بإنشاء منصة ضيافة قوية تلبي احتياجات السوق المستقبلية للقطاع.