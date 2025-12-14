كتبت- آية محمد:

وقع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، لكي تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمي في النيابة العامة.

وأكد طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة.

وأشار إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكتروني مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به في المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.

وأضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعي في منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمي لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية في الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع في تطبيق منظومة انفاذ القانون في كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.

وأشار طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما في ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

وقال محمد شوقي، النائب العام، إن الفترة الماضية شهدت إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من 90 ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98% وامتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.

وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهي مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، ومشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين والذي يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذي يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعي والتي تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة أعضاء النيابة العامة في أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.

وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات في جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.