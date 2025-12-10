بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، متابعة نتائج الجانبين الأخيرة في لندن وتأكيده على حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى.

وشهد اللقاء، وفق بيان الوزارة اليوم، بحث الخطوات التنفيذية المقترحة للتعاون، ومن بينها اهتمام البنك بالمشاركة في تمويل المشروع القومي للمسح الجوي الذي تعتزم مصر إطلاقه للكشف عن الإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والتعدين عبر توفير آليات تمويل مبتكرة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية.

وضم وفد البنك نتاليا لاكورزانا الرئيس الإقليمي لقطاع الموارد الطبيعية، وعمرو سالم رئيس الاستثمار لقطاع البترول والتعدين في مصر، ومنة ذكر الله نائب رئيس البنك لقطاع الشركات

وأشار الوزير إلى وجود مساحات واسعة للتعاون تشمل تحديث البنية الرقمية لهيئة الثروة المعدنية، وإعداد قاعدة بيانات متطورة لكفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تدريبية مخصصة للعاملين في الهيئة والصناعات التعدينية.

ومن جانبها أكدت نتاليا لاكورزانا أن سجل تعاون البنك مع قطاع البترول في مصر حافل بمشروعات مهمة، سواء في الدعم الفني والمالي وتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، أو في برامج تنمية القدرات البشرية، مشيرة إلى استعداد البنك لتمويل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام الذي يجري العمل عليه حالياً، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة.

حضر الاجتماع كل من المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.