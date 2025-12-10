لماذا خالف التضخم التوقعات وانخفض خلال نوفمبر؟



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر مخالفا أغلب التوقعات.



وتباطأ معدل التضخم الشهري إلى -0.2% خلال نوفمبر، فيما تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 11.7% في أكتوبر.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى إجمالي الجمهورية شاملا "المدن والريف" إلى 10% في نوفمبر من 10.1% في أكتوبر.



كان استطلاع لرويترز توقع ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر إلى 13.1% بسبب زيادة أسعار التبغ والكحول والنقل.



وانخفاض معدل التضخم الشهري يعد مؤشر عام على تحسن مستوى الأسعار وزيادتها بوتيرة أقل عن الشهر السابق.



ما أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري؟

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

- انخفاض أسعار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، - انخفضت الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%).

- تراجعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%).

- انخفضت مجموعة الأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة (-.8%).

- تراجعت مجموعــة الألبــان والجبن والبيـض بنسـبة (-1.2%).

يأتي هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%).



- زيادة أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%).



- انخفضت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).



- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).



- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%).



- زادت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%).

- ارتفعت مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.2%).



- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%).

- ارتفعت مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%).



- زادت مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%).

- ارتفعت مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%).