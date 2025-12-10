انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و7.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.