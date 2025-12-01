ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 1-12-2025، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3780 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4860 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5670 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6480 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 201528 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 324000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4253 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.