كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.18% عند مستوى 40821 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 95.08 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 117.2 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 22.1 مليون جنيه.

و كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.09% عند مستوى 39949 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.