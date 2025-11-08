استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت 8-11-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3553 جنيهًا للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 18 ثابتا عند 4532 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5345 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6109 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61090 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189379 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة بالأمس الجمعة ، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.