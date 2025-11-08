إعلان

من خلال "شل".. تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان

كتب : منال المصري

03:30 م 08/11/2025

الغاز الطبيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة البترول الغاز الطبيعي المسال شركة شل اليونان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)