بعد إنتهاء التقديم.. متى تجرى القرعة العلنية لحج الجمعيات هذا العام؟

كتب : دينا خالد

01:10 م 07/11/2025

جبل عرفات

كتبت- دينا خالد:

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، في وقت سابق، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م ، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، وحتى أمس الخميس الموافق 6 نوفمبر.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.
ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف شهر نوفمبر المقبل، بحسب الوزيرة.
وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية، بحسب الوزيرة.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حج الجمعيات فريضة الحج

